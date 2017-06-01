В гробу Леха Качиньского обнаружили останки еще двух человек

Теги: Следствие авиакатастрофа польша смоленск

Заместитель генпрокурора Польши Марек Пащонек заявил, что в результате проведенных эксгумаций жертв крушения Ту-154М под Смоленском, в девяти случаях в гробах были обнаружены останки других лиц. В частности, в гробу экс-президента страны Леха Качиньского были найдены фрагменты тел еще двух человек.

В гробу бывшего президента Польши Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе Ту-154М под Смоленском, обнаружены фрагменты тел еще двух человек. Об этом заявил заместитель польского генпрокурора Марек Пащонек на пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, в результате проведенных ранее эксгумаций еще в восьми случаях в гробах были обнаружены останки других лиц. Также некоторые тела были перепутаны местами.

Кроме того, Пащонек сообщил, что проводимый в Польше процесс эксгумации останков жертв авиакатастрофы планируется завершить в апреле 2018 года. "До сегодняшнего дня состоялось 27 эксгумаций. В этом году планируются еще 24", - подчеркнул он.

Ранее в мае национальная прокуратура Польши подтвердила появившуюся в польских СМИ информацию о том, что в гробу еще одной жертвы смоленской авиакатастрофы - генерала Бронислава Квятковского - были обнаружены останки других жертв крушения. До этого СМИ сообщали, что в гробу военного были найдены останки еще семи человек.

Процедура эксгумации всех жертв трагедии проводятся по решению польской прокуратуры с осени 2016 года. В том, что останки жертв авиакатастрофы могли быть захоронены в разных гробах, польская сторона обвиняет представителей действовавшей в республике в 2010 году власти от партии "Гражданская платформа", а также российских судмедэкспертов и патологоанатомов.

В результате падения польского правительственного самолёта 10 апреля 2010 года погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга. Согласно результатам расследования катастрофы, причиной трагедии стала ошибка пилота в плохих погодных условиях.