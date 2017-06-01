Секретарь Союзного государства опроверг размещение российских войск в Белоруссии

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Россия не планирует оставлять своих военных в Белоруссии на постоянной основе после совместных учений "Запад-2017". Как пояснил секретарь Союзного государства Григорий Рапота, оснований для этого нет.

Россия не планирует оставлять в Белоруссии часть своего военного контингента после совместных учений "Запад-2017". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на секретаря Союзного государства Григория Рапоту.

"Оснований для этого никаких нет. Таких планов просто нет", - сказал он.

Представители ряда стран НАТО ранее заявили, что Россия планирует оставить свои войска на территории Белоруссии по итогам запланированных на сентябрь учений "Запад-2017".

Рапота отметил, что подобные шаги так не делаются – "приехали и остались". По его словам, в случае такого решения, было бы подписано соответствующее межгосударственное соглашение, которое было бы обнародовано. Рапота подчеркнул, что совместные учения проводятся не первый год, и каждый раз, когда они проходят в России, туда приезжает значительный белорусский контингент, который затем возвращается обратно.

"Когда учения проводятся на территории Белоруссии - происходит то же самое, российские военнослужащие возвращаются на места постоянного базирования", - сказал Рапота.