Путин заявил о готовности поставлять С-400 в Турцию

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Россия готова поставлять в Турцию зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил президент нашей страны Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, что касается кооперации, то это отдельный вопрос, который связан с готовностью турецкой промышленности.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова поставлять в Турцию зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы обсуждали возможность продажи систем С-400. Мы к этому готовы. Что касается кооперации, то это отдельный вопрос, связанный с готовностью турецкой промышленности. Мы такую технику пока за границей нигде не производим", - отметил глава государства на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017).

По словам президента, Россия совместно с Индией производит ракету BrahMos. "Так это десятилетиями происходит, потому что это требует большой подготовки технологической и подготовки кадров. Но в принципе ничего невозможного нет. К поставкам этих новейших систем и самых эффективных систем мы готовы, пожалуйста", - подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что президент Турции Реджеп Эрдоган об этом знает.