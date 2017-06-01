ВКС пресекают попытки боевиков ИГ выбраться из Ракки

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В Сирии ВКС России уничтожили более 80 боевиков "Исламского государства". Авиаудар нанесли по автоколоннам террористов ночью, когда они пытались покинуть город по единственному открытому пути - южному коридору - в сторону Пальмиры. С других сторон Ракка полностью окружена. В Минобороны напомнили: любые попытки боевиков выйти из города будут жестко пресекаться.

Специальные подразделения российской военной группировки в Сирии круглосуточно наблюдают за так называемым южным коридором возле города Ракка - неофициальной столицы террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Три автоколонны вновь предприняли попытку выдвинуться в сторону древней Пальмиры. Это бронетехника, внедорожники с минометами, топливозаправщики, автомобили с боевиками. Как итог - воздушный удар ВКС по движущимся целям и местам временных стоянок, передает "ТВ Центр".

"По обнаруженным целям авиацией ВКС России были нанесены удары. Потери ИГИЛ составили более 80 террористов, 36 автомобилей, 8 топливозаправщиков и 17 пикапов с установленными на них минометами и крупнокалиберным стрелковым вооружением", - сказали в военном ведомстве.

Российские военные данные обещания уничтожать всех вооруженных людей, покидающих Ракку, пока выполняют. Город сейчас окружен с трех сторон. С севера, запада и востока боевиков "Исламского государства" возле их столицы теснит курдское ополчение - сирийские демократические силы под командованием сил специальных операций американской коалиции. Единственный сохранившийся выход из города - как раз на юг, в сторону древней Пальмиры.

Курдские отряды сирийских демократических сил на севере от Ракки подошли к городу фактически на расстояние выстрела. Стоят в трех километрах, и командование анонсирует скорый штурм. На фоне этих слухов Ракку покидают мирные жители. Каждую ночь выходит порядка восьмисот человек. Всех их размещают в лагерях для беженцев. В ближайшем - Айн-Иса - находятся уже более десяти тысяч человек.

Дмитрий Гусев, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".