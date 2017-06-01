Путин внес изменения в закон о президентских выборах

Теги: Политика путин выборы закон президент

Владимир Путин подписал изменения в закон о выборах президента России. Как сообщили в пресс-службе Кремля, документ устанавливает механизм голосования избирателей по месту нахождения на основании заявления. В связи с этим изменятся формы протоколов избиркома. Закон также предусматривает использование систем видеонаблюдения на избирательных участках.

Владимир Путин подписал изменения, вносимые в закон о президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Федеральным законом устанавливается механизм голосования избирателей по месту своего нахождения на основании заявления. В связи с этим изменяются формы протоколов избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

Кроме того, законом предусматривается возможность применения видеонаблюдения в помещениях для голосования с возможностью трансляции изображений.

Согласно документу, адреса, которые указываются в подписном листе гражданином, поддерживающим кандидата или собирающим подписи, могут не содержать каких-либо реквизитов, таких как наименование субъекта федерации, района, города и других, если это не препятствует их однозначному восприятию с учетом особенностей мест проживания этих граждан.

Читайте также:

Путин заявил о готовности поставлять С-400 в Турцию

Путин назвал искренность Трампа нетипичным качеством для политиков

Генсек ООН рассказал о повестке встречи с Путиным