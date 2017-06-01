Путин подписал закон о порядке работы на выборах и референдумах

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Президент России Владимир Путин подписал изменения в законодательство, которые касаются порядка голосования на выборах и референдумах, формирования избирательных участков и работы наблюдателей. В частности, глава государства отменил пятилетний срок формирования избирательных участков, участков референдума, а также установил новый порядок голосования избирателей, участников референдума по месту нахождения на основании заявления.

Президент России Владимир Путин внес изменения в законодательство, касающиеся, в том числе, порядка голосования на выборах и референдумах, формирования избирательных участков, работы наблюдателей.

В частности, глава государства подписал закон, устанавливающий новый порядок голосования избирателей, участников референдума по месту нахождения на основании заявления. Он может применяться вместо голосования по открепительным удостоверениям и досрочного голосования.

"В связи с этим Федеральным законом вносятся необходимые изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", - отметили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, он отменил пятилетний срок формирования избирательных участков, участков референдума. "Предусматриваются основания для уточнения границ избирательных участков, участков референдума, среди которых в том числе возможность уменьшения до полутора тысяч численности избирателей, участников референдума", - отмечается в сообщении.

Также Владимир Путин закрепил возможность установления федеральными законами иного регулирования в отношении назначения наблюдателей. В частности, могут не учитываться положения о назначении не более двух наблюдателей на один участок, назначение конкретного наблюдателя только на один участок, заблаговременное представление списков наблюдателей в соответствующую комиссию.

"Федеральным законом предусматривается, что адреса мест жительства, указываемые в подписном листе гражданином, поддерживающим выдвижение кандидата, инициативу проведения референдума, и гражданином, осуществляющим сбор подписей, могут не содержать каких-либо реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населённого пункта, улицы, номера дома и квартиры), если это не препятствует их однозначному восприятию с учётом фактических особенностей мест жительства этих граждан", - подчеркивается на сайте Кремля.

Вместе с тем, президент страны установил дополнительные меры по обеспечению голосования избирателей, которые являются инвалидами, в зависимости от группы инвалидности и видов стойких расстройств функций организма. "Соответствующие изменения вносятся как в законодательство о выборах и референдумах, так и в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", - сообщили в Кремле.

Параллельно Владимир Путин подписал изменения в закон о выборах президента. Документ устанавливает механизм голосования избирателей по месту нахождения на основании заявления. В связи с этим изменятся формы протоколов избиркома. Также закон предусматривает использование систем видеонаблюдения на избирательных участках.