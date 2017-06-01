"Российского следа" в кибератаках на предвыборный штаб Макрона не нашли

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Управление по информационной безопасности правительства Франции не выявило свидетельств причастности к кибаратакам на предвыборный штаб Эммануэля Макрона российских хакеров. По словам главы управления, по влиянию и последствиям хакерских атак мир находится на пороге постоянной войны в киберпространстве.

В кибератаках на предвыборный штаб Эммануэля Макрона нет "российского следа". Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на главу управления информационной безопасности правительства Франции Гийома Пупара.

Он подчеркнул, что его ведомство не обнаружило следов российской хакерской группы в ходе расследования атаки и утечки документов, повлиявших на предвыборную кампанию Макрона.

Пупар отметил, что мир в настоящее время находится на пороге постоянной войны в киберпространстве из-за кибератак с целью шпионажа и мошенничества со стороны государств и преступных групп.

"С точки зрения последствий и воздействия мы явно приближаемся к состоянию войны", - заявил он.

По словам Пупара, необходимо сформулировать общепринятые правила управления в киберпространстве. Он подчеркнул, что народы должны работать совместно – не только с двумя-тремя западными странами, а в мировом масштабе.