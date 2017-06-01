Суд продлил арест полковника Захарченко до 8 сентября

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Срок ареста бывшего замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД полковника Дмитрия Захарченко продлен до 8 сентября. Такое решение принял Басманный суд столицы.

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковнику Дмитрию Захарченко до 8 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе заседания защита обвиняемого просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, так как нет доказательств его вины. Сам Дмитрий Захарченко заявил в суде, что по версии следствия, полковник ФСБ Дмитрий Сенин курировал его взаимоотношения с генералом МВД Алексеем Лаушкиным.

"В материалах дела есть данные, что Лаушкин признался, что он вел переговоры касательно взятки в 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса, от которого он взял деньги и передал Сенину за общее покровительство", - сказал он. Кроме того, Захарченко заявил, что сам с Лаушкиным знаком не был и не понимает, почему взятку вменяют ему.

22 мая Дмитрий Сенин, являющийся фигурантом дела Дмитрия Захарченко, был объявлен в розыск. На заседании Мосгорсуда стало известно, что 11 апреля в квартире у бывшего сотрудника МВД Ивана Кожевникова был проведен обыск. Это связано с тем, что в этом же месте мог находиться разыскиваемый сотрудник ФСБ.

Кроме того, ранее в мае в Мосгорсуде адвокат Александр Лебедевич заявил, что генерал-майор полиции Алексей Лаушкин был посредником в получении взятки Дмитрием Захарченко в размере 800 тысяч долларов. За это защитнику было сделано замечание из-за разглашения тайны следствия.

Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в размере семи миллионов рублей. В том же месяце глава МВД России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства антикоррупционного управления ведомства. В результате был уволен ряд сотрудников. В январе стало известно о ликвидации Управления "Т" и появлении Управления "Р".

Также Захарченко подозревается в получении 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса. Следствие считает, что от него же он получил 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ла Маре".