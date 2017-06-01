Пришедший в Татарстан смерч попал на видео

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По югу Татарстана пронесся смерч. В МЧС отметили, что вихрь повредил крыши четырех жилых домов в селе Верхняя Чегодайка в Черемшанском районе. Также он сорвал крышу с дома в Нурлатском районе. В соцсетях утверждается, что природное явление было замечено также в Башкирии и Самарской области.

Большой смерч засняли на свои видеокамеры жители Черемшанского и Нурлатского района Татарстана.

Как отметили в МЧС, в селе Верхняя Чегодайка повреждены крыши четырех жилых домов, а также шести надворных построек. В Нурлате сорвана крыша у одного дома.

По данным Inkazan.ru, смерч также опрокинул столбы освещения и снес заборы.

Сейчас в регионе ведутся восстановительные работы.

Между тем, в соцсетях утверждается, что смерч побывал также в Башкирии и Самарской области.