Путин предложил бизнесу Индии локализацию производств в России

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На полях Петербургского форума Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который прибыл в Россию с официальным визитом. Российский лидер призвал бизнесменов Индии локализовать производства в нашей стране.

В ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент России Владимир Путин отметил, что в этом году страны отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. А уже через неделю состоится полноформатное вступление Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества. Путин подчеркнул, что этот процесс начался два года назад в России на саммите ШОС в Уфе, передает "ТВ Центр".

В четверг рамках визита индийского премьера прошла встреча Владимира Путина и Нарендры Моди с предпринимателями двух стран. Президент отметил привилегированный характер отношений России и Индии. За последние десятилетия при активном участии нашей страны были построены металлургические комбинаты, электростанции, химические заводы и газопроводы, укрепившие индийскую промышленность. По мнению Владимира Путина, в наших общих интересах энергично двигаться дальше.

"Важно переходить от простых товарных поставок к более сложной кооперации. Мы приглашаем наших партнеров к локализации производств в России. Мы знаем об идее господина премьер-министра по поводу его проектов "Делаем в Индии". Там, где мы сегодня в состоянии друг друга поддерживать, обмениваться современными технологиями, это можно делать и в двустороннем порядке, разумеется, там, где у нас есть конкурентоспособные в мировом измерении компетенции. Работая вместе, наши предприниматели смогут создать новые продукты с высокой добавленной стоимостью, построить производственные цепочки, в том числе с последующим продвижением своих товаров и услуг на рынки третьих стран", - отметил Путин.