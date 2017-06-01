В Кремле анонсировали телефонный разговор лидеров "нормандской четверки"

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Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что перед встречей лидеров стран "нормандской четверки" состоится их телефонный разговор. В то же время пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что если встреча глав "четверки" состоится в рамках саммита G20 в Гамбурге, то об этом будет сообщено.

Перед встречей глав государств "нормандской четверки" состоится их телефонный разговор. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

"Нормандская четверка" - сначала телефонный разговор будет", - сказал он, комментируя возможность встречи лидеров "четверки" в рамках саммита G20 в Гамбурге.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что в случае, если решение провести встречу "четверки" в Гамбурге будет принято, Кремль сообщит об этом.

"Если будет принято такое решение, мы сообщим", - сказал он.

Ушаков накануне сообщил о достижении договоренности о проведении лидерами "нормандской четверки" телефонного разговора, в ходе которого будет обсуждаться доклад миссии ОБСЕ на Украине. Саммит G20 в Гамбурге запланирован на 7-8 июля.

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