Путин: к концу 2017 года инфляция в России будет ниже 4%

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Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране к концу 2017 года будет ниже 4%. Также глава государства отметил, что темпы роста ВВП в России к 2020 году должны выйти на уровень выше среднемировых.

Инфляция в России к концу 2017 года будет ниже 4%, считает президент нашей страны Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"Уже сейчас инфляция составляет порядка 4,1% в годовом выражении, рассчитываем, что по итогам года этот показатель будет ниже целевого ориентира в 4%", - отметил глава государства на встрече с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества.

Президент напомнил, что Банк России постепенно снижает ключевую ставку. Кроме того, уменьшаются ставки по банковским коммерческим кредитам. "Расширяются возможности бизнеса для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов", - подчеркнул он.

"В целом экономика российская вышла на положительную динамику, как вы знаете. ВВП растет уже третий квартал подряд", - сказал российский лидер.

По словам Путина, это происходит на фоне далеко не самой благоприятной ситуации на мировых рынках. По мнению президента, это означает, что "мы стали все меньше зависеть от переменчивой внешней конъюнктуры, а главное - начали работать новые драйверы, факторы развития".

Также российский лидер отметил, что темпы роста ВВП страны к 2020 году должны выйти на уровень выше среднемировых. "Мы ставим перед собой задачу: на рубеже 2019-2020 годов темпы роста отечественной экономики должны превышать мировые. И для этого сейчас принципиально важно обеспечить приток капиталов в российскую экономику", - сказал он.

Владимир Путин добавил, что для этого Россия стремится предложить инвесторам наиболее удобные инструменты. Среди них - совместные инвестплатформы с участием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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