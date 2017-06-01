"Яндекс" решил закрыть свои украинские офисы

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Компания "Яндекс" приняла решение закрыть свои офисы на территории Украины. Будут ликвидированы подразделения в Одессе и Киеве. Сотрудники украинских офисов будут переведены в другие страны.

Компания "Яндекс" решила закрыть свои офисы на территории Украины. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Закрыты будут офисы "Яндекса" в Одессе и Киеве. Сотрудников данных подразделений компании переведут в другие страны.

Служба безопасности Украины обвинила "Яндекс" в передаче данных украинских пользователей российским спецслужбам. В офисах компании в Киеве и Одессе прошли обыски. Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о государственной измене.

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