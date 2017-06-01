Первый день экономического форума в Петербурге: главные события

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Деловая программа Петербургского международного экономического форума в этом году включает более 100 мероприятий с участием 500 спикеров. В первый день работы площадки состоялись свыше 50 сессий, бизнес-диалогов, заседаний и круглых столов. Обсуждали, в первую очередь, повестку российской экономики.

12 тысяч участников - ведущие эксперты, чиновники, крупнейшие бизнесмены из 130 государств - заняты в Петербурге, по сути, одним. Ищут точку нового глобального экономического баланса, передает "ТВ Центр". Потому как старый потерян. Евросоюз трещит по швам, процедура Brexit уже запущена. Белый дом - пересматривает торговые соглашения, играется с долларом и нефтевыми рынками, ведет полномасштабную экономическую войну с Китаем. Вместо открытости интеграционных процессов - это идеалы ВТО, за которые Вашингтон и Брюссель в свое время ратовали громче всех - политика изоляционизма. Впрочем, политика - слово не совсем точное. В западных санкциях против России, к примеру, куда больше экономики, уверены участники дискуссионного клуба "Валдай".

"Если в России, в основном, до 2014 года мы смотрели на санкции как на политический инструмент, то теперь мы, конечно же, понимаем, что это чистой воды конкурентная борьба. Соединенные Штаты Америки прикрываются возможностью вводить санкции для того, чтобы реагировать на какие-то политические события, а на самом деле быстренько подчищают для себя возможности конкурентной борьбы", - заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Неслучайно Соединенные Штаты хоть и не направили в Санкт-Петербург высокопоставленных чиновников, но страну все же представили. У американцев здесь самая большая бизнес-делегация - 144 компании. Многочисленна и группа предпринимателей из Индии - она в этом году на форуме в высоком статусе страны-гостя. На деловом завтраке обсуждают перспективы Евразийского экономического союза. С объединением, в основе которого тот самый принцип открытости, уже хотят сотрудничать около полусотни государств. Говорят и о двустороннем сотрудничестве с Россией. Здесь большое будущее - в тяжелом машиностроении, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, фармацевтике и высоких технологиях.

"У нас теплые отношения, которые развиваются веками, есть прочные основы, их необходимо развивать. Потому как мы хотим быть конкурентоспособными. Россия - тоже. Наше сотрудничество - путь к этому", - сказала президент конфедерации индийских промышленников Шабана Комени.

Проблемы российской экономики - в центре обсуждений на форуме. Им посвящена добрая треть панелей. Ключевая дискуссия четверга - как от стабилизации перейти к росту. Есть варианты. Свою стратегию президенту уже представил председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. И она кардинально отличается от двух других, которые предлагает российское правительство и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Кудрин - за приватизацию нефтяных компаний, стабильное поступательное развитие, низкую инфляцию, снижение процентных ставок и повышение пенсионного возраста.

"В этом году при более низкой инфляции будет больше инвестиций, а в прошлом году - при более высокой инфляции инвестиции падали у нас в стране. Снижение инфляции в долгосрочной перспективе создает фундаментально новых низких кредитных ставок. И ЦБ их будет сокращать, никуда ЦБ не денется. Будет сокращать ставки - шаг за шагом, каждый год мы будем видеть на полпроцента или на процент", - рассказал Кудрин.

Глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина в свою очередь не исключила, что в случае очередного падения цен на нефть регулятор, наоборот, ставки повысит. Зависеть решение будет от устойчивости показателей инфляции. А здесь есть над чем работать.

"Несмотря на то, что, действительно, инфляция серьезно снизилась, мы не считаем, что мы добились своей цели, потому что наша цель - не один месяц получить 4 процента, ни второй месяц получить 4 процента, а обеспечить среднесрочную стабильность низкой инфляции. И о том, что мы добились низкой инфляции и добились низкой стабильной инфляции, мы сможем сказать только года через 2-3, когда именно это обеспечим", - сообщила Набиуллина.

Министр финансов Антон Силуанов призвал и вовсе про нефть забыть. И ориентироваться при выборе макроэкономической стратегии на другие факторы. На его взгляд, путь к процветанию лежит через сбалансированный бюджет.

"Мы сейчас, по сути дела, живем в долг, проедая еще те резервы, которые были созданы при Алексее Леонидовиче (Кудрине – прим. ред.). И только когда мы перестанем жить в долг, когда мы сбалансируем бюджет, тогда мы сможем выстраивать эффективную финансовую бюджетную и экономическую политику", - указал Силуанов.

О перспективах российской экономики говорил в четверг и Владимир Путин на встрече с крупнейшими иностранными инвесторами. Констатировал: ВВП страны растет уже третий квартал подряд, даже на фоне не самой благоприятной ситуации на рынках. Дальше, по словам президента, должно быть еще лучше.

"Мы ставим перед собой задачу: на рубеже 2019-2020-го годов темпы роста отечественной экономики должны превышать мировые. И для этого сейчас принципиально важно обеспечить приток капиталов в российскую экономику. Стремимся предложить инвесторам удобные инструменты - такие, например, как совместные инвестиционные платформы с участием российского фонда прямых инвестиций", - заявил Путин.

Российский фонд прямых инвестиций уже привлек в экономику России более триллиона рублей. А общий капитал его партнерств с зарубежными коллегами превышает 30 миллиардов долларов - это деньги, которые только и ждут, чтобы их вложили в перспективные проекты. На Питерский форум в этом смысле традиционно большие надежды. Только в первый день на его полях подписаны десятки крупнейших контрактов.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".