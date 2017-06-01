США ввели санкции против трех российских компаний за связи с КНДР
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В четверг Министерство финансов США внесло в санкционный список за якобы связи с КНДР три российские компании, а также гражданина нашей страны. В МИД России восприняли эту информацию с недоумением и тревогой.
Минфин США 1 июня расширил ограничительные меры в отношении Северной Кореи. Под санкции, в частности, попал гражданин России Игорь Мичурин, который, по мнению Вашингтона, связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation.
Кроме того, в черный список вошли три российские компании – "Независимая нефтегазовая компания", "ННК-Приморскнефтепродукт" ("дочка" ННК) и Ardis-Bearings LLC.
В российском внешнеполитическом ведомстве выразили недоумение и тревогу в связи с этими санкциями. "Мотивировка, которая приводится в этой связи, а именно усилия администрации США по фактически экономическому удушению Корейской Народно-Демократической Республики, - именно так мы понимаем действия Минфина США - для нас абсолютно неприемлема. Мы говорили не раз, что санкционный инструментарий является в случаях его одностороннего применения нелегитимным, незаконным, с политической точки зрения деструктивным, не достигающим заявленных целей", - сказал "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
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