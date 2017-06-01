Шувалов: Путин никогда не говорил о готовности повысить пенсионный возраст

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Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что президент России Владимир Путин в ходе совещаний никогда не заявлял о готовности повысить пенсионный возраст. По его словам, этот вопрос поднимался в ходе совещаний множество раз, однако глава государства никогда не говорил, что готов на это пойти.

Президент России Владимир Путин никогда не говорил на совещаниях, что готов повысить пенсионный возраст в стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на интервью первого вице-премьера Игоря Шувалова телеканалу НТВ.

"Я был неоднократно на совещаниях у президента, когда экономисты, и министры финансов, и другие ставили вопросы, что нам нужно перейти к другой возрастной шкале выхода на пенсию. Президент никогда не высказывал позицию о том, что он готов это сделать", - сказал он.

Во вторник на совещании у президента России обсуждались планы действий в экономике, рассчитанные до 2025 года. Проект стратегии был представлен правительством на минувшей неделе. Свои предложения внесли два экспертных сообщества - Столыпинский клуб и Центр стратегических разработок. В ближайшие два месяца Владимир Путин проведет еще несколько совещаний, чтобы обсудить детали. Конкретных сроков принятия окончательного плана пока нет.

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