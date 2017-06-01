Путин похвалил свою службу безопасности

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Владимир Путин доволен работой своей службы безопасности, о чем он признался в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. По словам главы государства, он знает о том, что при попытке покушения его организаторы стремятся внедриться в охрану. Эту ситуацию российский лидер охарактеризовал поговоркой.

Президент России Владимир Путин считает хорошей работу своей службы безопасности. Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который занимается новым проектом о серии бесед с российским лидером.

"Я делаю свою работу, а сотрудники [служб] безопасности делают свою. До сих пор у них это все неплохо получалось", - подчеркнул Путин, передает ТАСС.

Такой вопрос Стоун задал в контексте темы покушений на лидеров. По его словам, в его распоряжении есть информация, что на российского лидера было, как минимум, пять попыток покушения. Режиссер в связи с этим напомнил, что на Фиделя Кастро, с которым он также делал интервью, покушались "раз пятьдесят".

В ответ российский президент отметил, что говорил на эту тему с Кастро. "И он мне сказал: "Знаешь, почему я жив?" Я сказал: "Почему?" - "Потому, что я своей безопасностью всегда занимался лично", - рассказал Путин.

На вопрос, доверяет ли глава государства своей охране, Путин ответил, что это действительно так. Услышав от режиссера, что организаторы покушений всегда стремятся внедриться прежде всего в охрану, президент ответил, что знает об этом. "У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет", - отметил президент.

Стоун попросил уточнить, что суждено самому президенту России, однако Путин ответил, что "одному Господу известны наши судьбы". В итоге режиссер отметил, что хотел бы умереть в собственной постели. "Когда-нибудь с каждым из нас это произойдет. Вопрос в том, что мы сделаем на этой бренной земле, получим ли мы удовольствие от жизни", - ответил президент России.