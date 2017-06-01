Молдавия депортировала сотрудника правительства России

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Сотрудник правительства России Глеб Покатович депортирован из Молдавии, утверждает МИД непризнанного Приднестровья. В ведомстве отметили, что гражданин России был задержан утром 1 июня в международном аэропорту Кишинева. Покатович хотел отправиться в Тирасполь в рамках взаимодействия Приднестровья с Россией в сфере финансово-экономического аудита.

В МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили о депортации заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве России Глеба Покатовича. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Сотрудник российского правительства был задержан утром 1 июня в международном аэропорту Кишинева и сразу депортирован. В МИД Приднестровья подчеркнули, что Покатович рассчитывал отправиться в Тирасполь в рамках взаимодействия Приднестровья с Россией в сфере финансово-экономического аудита.

"Данный инцидент стал очередным деструктивным проявлением, свидетельствующим об отсутствии реальной готовности молдавской стороны к выстраиванию разумных конструктивных отношений с Приднестровьем", - подчеркнули в ведомстве.

Между тем, как передает ТАСС, подтвердить факт задержания Покатовича у представителей Пограничной полиции Молдавии не удалось.

На сайте российского кабмина говорится, что Глеб Покатович работает в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации с 2009 года, а с 2012-го - в должности заместителя руководителя.

Ранее отказы на въезд в Молдавию получали российские ученые и журналисты.

Кроме того, 29 мая 2017 года Молдавия объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата. Премьер-министр Молдавии Павел Филип позже рассказал, что это решение было принято на основе информации, полученной от спецслужб. В ответ Москва сообщила о намерении выслать из России пятерых сотрудников молдавской дипломатической миссии в столице.