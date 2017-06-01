В результате стрельбы у гостиницы в Маниле пострадали 25 человек

Теги: В мире стрельба пострадавшие филиппины иг

В результате стрельбы в одной из гостиниц в столице Филиппин пострадали не менее 25 человек. Экстренные службы полагают, что значительная часть пострадавших все еще может находиться в гостинице. Ответственность за атаку уже взяла на себя группировка "Исламское государство" (ее деятельность запрещена в России).

В результате стрельбы в гостинице в Маниле пострадали не менее 25 человек. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Нападение произошло в гостиничном комплексе Resorts World Manila в районе Пасай-сити. Многие пострадавшие получили травмы, так как выпрыгивали из окон, когда началась стрельба. Раненные направлены в больницы.

4 @philredcross ambulabce units are on site to provide necessary first aid and transport injured people. https://t.co/wuhbF9iwpS — Philippine Red Cross (@philredcross) 1 июня 2017 г.

"Четыре бригады неотложной помощи филиппинского Красного Креста находятся на месте происшествия, чтобы оказать первую помощь и транспортировать пострадавших", - сообщило филиппинское отделение Красного Креста.

Экстренные службы полагают, что значительная часть пострадавших может находиться внутри гостиницы. Ответственность за нападение уже взяла на себя группировка "Исламское государство".

По данным портала GMA News online, очевидцы видели в здании отеля вооруженного человека с закрытым лицом. Сотрудник гостиницы сообщил, что слышал пять выстрелов, прежде чем персоналу сказали покинуть здание. В настоящее время гостиничный комплекс заблокирован.

Resorts World Manila is currently on lockdown following reports of gunfire from unidentified men. — Resorts World Manila (@rwmanila) 1 июня 2017 г.

"Resorts World Manila в настоящее время заблокирован в связи с сообщениями о открытой неизвестным человеком стрельбе", - говорится в сообщении.

На минувшей неделе президент Филиппин объявил военное положение в южном районе Минданао, чтобы подавить растущую угрозу "Исламского государства" в регионе. В столкновениях филиппинских силовиков с боевиками террористической группировки в Марави погибли не менее 170 человек. Марави находится в 800 километрах к югу от Манилы. Дутерте не исключил, что может объявить военное положение по всей стране.