В результате стрельбы у гостиницы в Маниле пострадали 25 человек

В результате стрельбы в гостинице в Маниле пострадали не менее 25 человек. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Нападение произошло в гостиничном комплексе Resorts World Manila в районе Пасай-сити. Многие пострадавшие получили травмы, так как выпрыгивали из окон, когда началась стрельба. Раненные направлены в больницы.

4 @philredcross ambulabce units are on site to provide necessary first aid and transport injured people. https://t.co/wuhbF9iwpS