Автомобиль сбил двух детей на востоке Москвы

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Двое несовершеннолетних пострадали при наезде автомобиля Volkswagen на востоке Москвы. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие госпитализированы.

Водитель на легковом автомобиле Volkswagen сбил двух несовершеннолетних на востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

ДТП произошло у дома №3 по улице Боровая на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД опрашивают водителя автомобиля. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.