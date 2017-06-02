СМИ: Трамп планировал снять санкции с России после инаугурации

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Дональд Трамп планировал снять санкции с России в первые дни после инаугурации. Однако администрация президента натолкнулась на жесткое сопротивление со стороны членов старой команды бывшего главы Белого дома Барака Обамы, которые стали лоббировать свои интересы через Конгресс.

Администрация президента США Дональда Трампа в первые недели своей работы рассчитывала на нормализацию отношений с Россией, в том числе отмену санкций, в обмен на сотрудничество по борьбы с терроризмом, однако натолкнулась на сопротивление со стороны сотрудников Госдепа из команды экс-президента Барака Обамы, пишет Yahoo News со ссылкой на информированные источники и американского дипломата, бывшего сотрудника Госдепа Дэниела Фрида.

По словам Фрида, в первые недели работы новой администрации он получал "панические" звонки от чиновников, которое говорили, что им поручили разработать пакет мер по снятию санкций. Фрид рассказал, что после этого он обратился к конгрессменам с просьбой быстро принять законопроект, который бы осложнил это.

Помощник госсекретаря США при Обаме Том Малиновски также сообщил, что всячески пытался препятствовать снятию санкций. "Это была бы абсолютная победа для русских", - сказал он.

В конце февраля в палату представителей Конгресса внесли законопроект, который позволит наложить вето на снятие экономических ограничений с России. Такие же меры были предложены на рассмотрение и в Сенат.

Однако необходимость в срочном принятии законопроекта по "закреплению" санкций отпала в связи со скандалом вокруг советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. "Быстро стало ясно, что если они снимут санкции, это вызовет политическую бурю", - заявил Малиновски.

Ранее сообщалось, что России могут вернуть две загородные дипломатические резиденции в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

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