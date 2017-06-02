В Киеве ранен подозреваемый в покушении на Путина

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В столице Украины неизвестный открыл стрельбу по уроженцу Чечни Адаму Осмаеву, которого обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина. По данным полиции, нападавший хотел убить экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева и его жену, экс-бойца полка "Киев" Амину Акуеву.

В Киеве ранили уроженца Чеченской республики Адама Осмаева, которого обвиняли в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

"Установлено, что нападающий хотел убить экс-бойца полка "Киев" Амину Акуеву и ее мужа, экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева. Правоохранители рассматривают как основную версию совершения преступления патриотическую позицию супругов", - сказал Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".

На Кирилловской улице, где и произошла стрельба, были найдены два пистолета "Макарова" и австрийский "Глок". По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Адам Осмаев - гражданин России, в феврале 2012 года задержанный по подозрению в подготовке террористического акта в Одессе. В том же месяце он признался в подготовке покушения на кандидата в президенты на выборах 2012 года Владимира Путина. Российские спецслужбы утверждают, что Осмаев причастен к подготовке ряда других терактов.

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