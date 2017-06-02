Холодно и дождливо будет в Москве в выходные

Теги: подмосковье москва Погода

Погода в предстоящие выходные не порадует москвичей. Синоптики прогнозируют в столице всего +10 в пятницу, и до +12 в субботу и воскресенье. Будет облачно, временами дождь. Тем временем в других регионах Россия бушует непогода.

Потопы на улицах, сорванные ветром крыши, побитые градом машины - такие новости приходят сейчас из разных регионов России, передает "ТВ Центр". В Татарстане наблюдали необычное явление - по южным районам прошел торнадо. Воронка, как в страшном фильме, сорвала а потом раскидала крыши домов. Повреждены также здания школы и мечети. Люди не пострадали. Сейчас коммунальщики приводят в порядок улицы и дворы.

В Нижнем Новгороде также ликвидируют последствия разгула стихии, которая оставила без света более 11 тысяч жителей. В Кемерове ураган рвал провода, выворачивал деревья, больше 20 зданий остались без крыш. Два человека госпитализированы с тяжелыми травмами.

Жители Заполярья встретили лето снегопадом. На дорогах образовались ледяные накаты. Из-за сильного ветра и метели в мурманском порту была приостановлена работа кранов.

Штормовое предупреждение действует в 14 регионах Центральной России и Приволжского федерального округов. Шквалистый ветер и грозы обещают в Ивановской, Курской и Тамбовской областях.

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