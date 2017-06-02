Во Франции не нашли доказательств вмешательства России в выборы

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Французские власти не выявили никакого "российского следа" в кибератаке на предвыборную кампанию Эммануэля Макрона. Об этом заявил глава Управления по информационной безопасности правительства страны.

Доказательств того, что российские хакеры вмешивались в президентские выборы во Франции нет. Об этом заявил глава французского агентства безопасности информационных систем Гийом Пупар, передает "ТВ Центр".

По словам руководителя ведомства, спецслужбы изучили следы электронных атак на предвыборный штаб Эммануэля Макрона, но российских среди них не обнаружили. Более того, хакерские атаки были столь просты, что совершить их мог кто угодно.

Обвинения в адрес неких российских хакеров озвучивал в ходе президентской кампании глава избирательного штаба Макрона Ришар Ферран. Теперь он сам стал фигурантом расследования. Французская прокуратура подозревает Феррана в злоупотреблении полномочиями, когда он занимал пост министра по делам регионов. Начато предварительное следствие по делу.