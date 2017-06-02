Запад осудил США за выход из соглашения по климату
США выходят из Парижского соглашения по климату. Такое решение накануне озвучил президент страны Дональд Трамп. Мировые лидеры выход Штатов из соглашения встретили с сожалением и разочарованием.
Мировые лидеры выражают сожаление в связи с решением США выйти из Парижского соглашения по климату. Совместное заявление сделали Германия, Франция и Италия. Разочарованы также в ЕС и ООН, передает "ТВ Центр".
Накануне в ходе пресс-конференции президент Дональд Трамп официально объявил, что документ не отвечает американским интересам, и напомнил, что выполняет своё предвыборное обещание. Парижское соглашение по климату глава Белого дома назвал в высшей степени несправедливым по отношению к США.
Ранее он неоднократно говорил, что договорённости вредят американской экономике и сокращают количество рабочих мест. Ограничения только в энергетической отрасли могут оставить без работы до трёх миллионов американцев.
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