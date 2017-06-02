Запад осудил США за выход из соглашения по климату

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США выходят из Парижского соглашения по климату. Такое решение накануне озвучил президент страны Дональд Трамп. Мировые лидеры выход Штатов из соглашения встретили с сожалением и разочарованием.

Мировые лидеры выражают сожаление в связи с решением США выйти из Парижского соглашения по климату. Совместное заявление сделали Германия, Франция и Италия. Разочарованы также в ЕС и ООН, передает "ТВ Центр".

Накануне в ходе пресс-конференции президент Дональд Трамп официально объявил, что документ не отвечает американским интересам, и напомнил, что выполняет своё предвыборное обещание. Парижское соглашение по климату глава Белого дома назвал в высшей степени несправедливым по отношению к США.

Ранее он неоднократно говорил, что договорённости вредят американской экономике и сокращают количество рабочих мест. Ограничения только в энергетической отрасли могут оставить без работы до трёх миллионов американцев.

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