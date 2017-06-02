На Филиппинах 36 человек погибли в результате нападения на отель

Теги: В мире нападение жертвы филиппины

На Филиппинах злоумышленник с винтовкой совершил нападение на курортное казино. Сначала он попытался ограбить его, а после облил игровые столы бензином и поджег. В результате 36 человек насмерть отравились продуктами горения.

36 человек погибли от удушья, вызванного пожаром в филиппинском отеле. Его устроил злоумышленник, который попытался ограбить курортное казино. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на шефа местной полиции Оскара Албаялде.

По данным полиции, мужчина с винтовкой в одиночку пытался ограбить казино в столице Филиппин Маниле. Вооруженный злоумышленник несколько раз выстрелил в воздух, после чего облил игровые столы бензином и поджег.

Согласно некоторым данным, мужчина похитил фишки казино на крупную сумму, но сбежать не смог. Подозреваемый покончил с собой, его тело было найдено в гостинице.

По словам главы полиции, это не был акт терроризма, поэтому заявления "Исламского государства" (организация запрещена в России - прим. ред.) о причастности к этой трагедии является пропагандой. Мужчина был европейской внешности и говорил по-английски.

Читайте также:

В результате стрельбы у гостиницы в Маниле пострадали 25 человек

На Филиппинах десять военных погибли при ошибочном авиаударе

Священника и прихожан взяли в заложники на Филиппинах