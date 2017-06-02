США направили бомбардировщики на учения НАТО у границ России

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Вооруженные силы США разместили в Великобритании несколько стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. В рамках учений с партнерами по НАТО, американские самолеты будут осуществлять полеты на севере Норвегии, в районе Балтийского моря и еще в ряде стран, граничащих с Россией.

Пентагон разместил на британской авиабазе Фэрфорд несколько стратегических бомбардировщиков B-52H, которые способны нести ядерное оружие. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Европейское командование вооруженных сил США.

"Данные стратегические бомбардировщики В-52Н, постоянно базирующиеся на авиабазе Барксдейл в американском штате Луизиана, примут участие в ряде учений, в том числе Arсtic Challenge 2017, Saber Strike и BALTOPS, которые будут проходить на севере Европы", - говорится в сообщении.

В рамках тренировок с партнерами по НАТО, согласно планам, американские самолеты будут осуществлять полеты на севере Норвегии, в районе Балтийского моря и еще в ряде стран, граничащих с Россией. Отмечается, что всего в Великобританию должны прибыть не менее трех бомбардировщиков.