Путин не одобряет решение Сноудена раскрыть данные АНБ

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Владимир Путин отказался считать предателем Эдварда Сноудена. При этом он одобряет не все его действия. Президент России отметил, что ему следовало уволиться из спецслужб США и на этом остановиться.

Президент России Владимир Путин не согласен с действиями Эдварда Сноудена, который публично рассказал о том, как Агентство национальной безопасности США нарушало закон и следило за людьми.

"Не нужно было это делать. Если ему что-то не нравится на той работе, куда его пригласили, нужно было просто уволиться - и все", - сказал президент в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Фрагмент опубликовало издание The Hollywood Reporter.

На вопрос зашло ли АНБ слишком далеко в программе слежки, российский лидер ответил утвердительно. "Конечно, я так считаю. В этом смысле Сноуден прав", - уточнил глава государства.

При этом Путин считает, что Сноуден не является предателем, поскольку он не передавал другой стране информацию, которая наносила бы ущерб его народу.

В 2013 году Сноуден публично рассказал о программах слежки спецслужб США и Великобритании и передал секретные данные СМИ. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где в 2014 году получил трехлетний вид на жительство. В январе 2017 года срок действия документа продлили до 2020 года.

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