В перестрелке на западе Москвы погиб человек

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В Крылатском в результате конфликта со стрельбой между двумя компаниями погиб человек, еще четверо пострадали. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

На западе Москвы произошла потасовка со стрельбой между двумя компаниями людей, передает агентство "Москва".

По данным полиции, конфликт произошел на улице Крылатские холмы между домами 5 и 7. В результате случившегося один человек погиб – он скончался по дороге в больницу. Еще четверо участников потасовки пострадали.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняют причины конфликта.

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