Россия и Индия будут снимать совместные фильмы

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В скором времени в кинопрокат начнут выходить фильмы российско-индийского авторства. Соответствующее соглашение о совместном кинопроизводстве одобрило правительство России.

Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения между правительствами России и Индии о совместном производстве фильмов. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В проекте соглашения оговариваются условия въезда съемочных групп, ввоза оборудования и материалов. Также затронуты финансовые вопросы и размеры вкладов сопродюсеров. В документе говорится, что кинолентам будет присвоен статус "национальный фильм".

Правительство предполагает, что подписание соглашения будет способствовать развитию российского кинопроизводства и укреплению межкультурных связей.

Ранее аналогичные соглашения Россия подписала с Германией, Канадой, Болгарией, Италией и странами СНГ.

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