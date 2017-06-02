Российские военные вручили дипломы сирийским саперам

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В Сирии вручили дипломы первым выпускникам Российского международного противоминного центра. Около ста солдат и офицеров сирийской армии прошли там подготовку. Обезвреживать самые хитрые минные ловушки их учили на практике, на специальном полигоне.

"Молодец, поздравляю! Хорошо справился, встать в строй", - такие слова услышали почти все выпускники российского международного противоминного центра. На торжественном построении - солдаты и офицеры сирийской армии, получившие профессиональные навыки и специальность сапера. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В течение месяца в этом классе спецподготовки российские преподаватели обучали курсантов азам военной инженерной науки. Главный упор - на обезвреживание взрывных устройств.

Тем, кто с фронта, а их примерно половина, было проще. Они с фугасами уже сталкивались. Необстрелянные новобранцы в первые дни, случалось, побаивались даже брать имитаторы самодельных бомб в руки. Поэтому начинали с теории. На доске – видео-пособие. На столах – весь террористический ассортимент. — от штатных снарядов до мин-ловушек. Практику проходили уже на полигоне.

На территории учебного центра несколько тренировочных площадок. С помощью металлоискателей на минном поле курсанты учатся находить замаскированные фугасы. Все очень напоминает реальные условия, в которых приходится работать саперам. Но одно принципиальное отличие — за стенами центра его выпускникам уже придется иметь дело не с муляжами, а настоящими бомбами, готовыми сдетонировать в любую минуту.

Не все получалось сразу. Осматривая поле, курсанты, бывало, не замечали электрошнур от учебной мины, задевали растяжку. Ошибка серьезная. Во время разминирования будет стоить жизни. Сегодня таких оплошностей молодые саперы уже не допускают. В первую очередь, потому что на занятиях российские инструкторы не просили, а требовали, порой жестко, включать не только приборы, но и глаза, уши, интуицию.

Башар Хассан один из лучших выпускников. Еще не ас, но с миноискателем уже обращается уверенно. В каждом шаге чувствуется российская саперная школа — движения плавные, без суеты и спешки.

"Нас очень многому научили. Тактике, обезвреживать фугасы, разбивать квадрат на участки, обращаться с техникой. Если вначале нас пугали взрывы, то сейчас уже страха нет", - говорит Хассан.

Сирийские саперы теперь знают, какая опасность может таиться за закрытой дверью машины, и как проверять дома и улицы в населенных пунктах, чтоб не нарваться на засаду. Большая часть этих офицеров и солдат сегодня готова к самостоятельной работе.

После вручения дипломов выпускники отправились в свои подразделения. Им предстоит очистить от фугасов Хомс и еще десятки городов и деревень, которые, отступая, минируют террористы.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.