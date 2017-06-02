ВМС США получили на вооружение самый дорогой в мире авианосец
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В ВМС США передали на вооружение новый авианосец Gerald R. Ford. Планируется, что он будет введен в боевой состав летом текущего года и пройдет обкатку в море. Стоимость авианосца составляет примерно 13 миллиардов долларов и он считается самым дорогим военным кораблем в мире.
Военно-морские силы США получили на вооружение новейший авианосец Gerald R. Ford. Об этом сообщается на сайте ВМС страны. Приемные испытания корабля прошли 26 мая.
#BREAKING: #USNavy accepts delivery of future #USSGeraldRFord, our first new aircraft carrier design since 1975 - https://t.co/v5oeeYIPP2 pic.twitter.com/RZgNZv3jEn— U.S. Navy (@USNavy) 1 июня 2017 г.
Планируется, что Gerald R. Ford будет введен в боевой состав летом текущего года. На нем разместят весь экипаж и он пройдет обкатку в море. Новый авианосец должен достичь уровня полной боеготовности в 2020 году.
Стоимость Gerald R. Ford составляет примерно 13 миллиардов долларов и он считается самым дорогим военным кораблем в мире. Изначально его строительство должны были закончить в 2014 году, однако выпуск авианосца неоднократно переносился на более поздние сроки.
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