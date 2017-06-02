ВМС США получили на вооружение самый дорогой в мире авианосец

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В ВМС США передали на вооружение новый авианосец Gerald R. Ford. Планируется, что он будет введен в боевой состав летом текущего года и пройдет обкатку в море. Стоимость авианосца составляет примерно 13 миллиардов долларов и он считается самым дорогим военным кораблем в мире.

Военно-морские силы США получили на вооружение новейший авианосец Gerald R. Ford. Об этом сообщается на сайте ВМС страны. Приемные испытания корабля прошли 26 мая.

Планируется, что Gerald R. Ford будет введен в боевой состав летом текущего года. На нем разместят весь экипаж и он пройдет обкатку в море. Новый авианосец должен достичь уровня полной боеготовности в 2020 году.

Стоимость Gerald R. Ford составляет примерно 13 миллиардов долларов и он считается самым дорогим военным кораблем в мире. Изначально его строительство должны были закончить в 2014 году, однако выпуск авианосца неоднократно переносился на более поздние сроки.

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