ВМС США получили на вооружение самый дорогой в мире авианосец

Военно-морские силы США получили на вооружение новейший авианосец Gerald R. Ford. Об этом сообщается на сайте ВМС страны. Приемные испытания корабля прошли 26 мая.

#BREAKING: #USNavy accepts delivery of future #USSGeraldRFord, our first new aircraft carrier design since 1975 - https://t.co/v5oeeYIPP2 pic.twitter.com/RZgNZv3jEn