Wikileaks опубликовал новую партию документов ЦРУ о вирусе "Пандемия"

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Портал Wikileaks поделился новой порцией документов о том, что ЦРУ занималось кибершпионажем, устанавливая на компьютеры вредоносные программы. В рамках проекта "Пандемия" файлы в Microsoft Windows заменялись троянской программой, а ничего не подозревающий пользователь сам распространял вирус по локальной сети.

Организация Wikileaks опубликовала очередную порцию документов, касающихся проекта ЦРУ под названием "Пандемия".

По данным Wikileaks, в рамках проекта было возможно заражение удаленных пользователей внутри локальной сети при передаче файла "на лету", при этом оригинальный файл на сервере не менялся. Файлы заменялись троянской программой так, что ничего не подозревающий пользователь сам распространял вирус по локальной сети.

Портал начал публикацию секретных данных ЦРУ в марте. В первой части говорилось, что ЦРУ и сотрудничающие с ним организации нашли способ обходить шифрование данных, применяющееся в телефонах и мессенджерах.

Ранее Wikileaks уже публиковал утечки, касающиеся кибершпионажа со стороны ЦРУ, в частности о проекте "Афина", способном взламывать операционную систему Windows.

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