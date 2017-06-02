Режиссера Кустурицу госпитализировали после ДТП в Сербии
Машина режиссера Эмира Кустурицы вылетела в кювет на участке дороги между Белградом и Чачаком. Приехавшие на место ДТП медики настояли пройти медобследование в ближайшей клинике.
Режиссер Эмир Кустурица попал в ДТП в Сербии на участке трассы между Белградом и городом Чачак, передает информационный портал Srbija Danas.
Сообщается, что автомобиль Mercedes, в котором ехали Кустурица и его водитель, вылетел в кювет. Приехавшие на место ДТП медики оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, после чего настояли на госпитализации в ближайшую клинику.
Эмир Кустурица - сербский режиссер, символ балканского кинематографа. Он получил награды крупных фестивалей Европы, такие как "Золотая пальмовая ветвь" Каннского фестиваля, "Серебряный медведь" Берлинского фестиваля и "Серебряный лев" Венецианского фестиваля.
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