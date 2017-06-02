В ДТП с двумя автобусами в Подмосковье пострадали 14 человек

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14 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Подмосковье. В состоянии средней степени тяжести они доставлены в больницу. Среди пострадавших — 8 детей. Они направлялись в Истру на слет движения "Школа безопасности".

На трассе "Урал" под Коломной столкнулись два пассажирских автобуса, в одном из которых находились дети.

По данным ТАСС, в результате попутного столкновения пострадали 14 человек, в том числе восемь детей. Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

ДТП произошло на 102-м километре трассы в двух километрах от поселка Радужный. Один из автобусов вез детей на слет детско-юношеского движения "Школа безопасности" в Истре.