Россия сняла ограничения на ввоз продуктов из Турции

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Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому снимаются ограничения на поставки продуктов из Турции в Россию. Таким образом, снят запрет на поставки турецких яблок и груш, огурцов, винограда, клубники и земляники, а также частей тушек и субпродуктов кур и индеек.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии ограничений на поставки продуктов из Турции. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно постановлению, Россия сняла запрет на поставки турецких яблок и груш, огурцов, винограда, клубники и земляники, а также частей тушек и субпродуктов кур и индеек. При этом по-прежнему не разрешен ввоз на территорию нашей страны томатов из Турции.

Документом также отменяется запрет на выполнение турецкими компаниями строительных работ в России.

Ранее сообщалось, что наша страна и Турция подписали заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. Документ касается использования турецкой рабочей силы, ведения компаниями из Турции бизнеса по отдельным направлениям, а также поставок в Россию плодоовощной продукции. Исключение было сделано только для томатов.

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