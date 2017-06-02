Фильмы лишат господдержки за демонстрацию сцен курения

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Минздрав предложил запретить господдержку фильмов со сценами курения. Об этом говорится в новой версии антитабачной концепции, пишут "Известия". Представители отрасли раскритиковали инициативу. Как напомнили в Гильдии кинорежиссеров, курение часто используется как творческий прием.

Минздрав требует запрещения курения в фильмах, которые финансируются из бюджета. Об этом говорится в доработанной версии антитабачной концепции. Как пишет газета "Известия", министерство предлагает не только запретить финансирование, но и ввести ограничения на показ товарных знаков, служащих для индивидуализации табачных изделий.

"Сигареты - это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий. Если положительный герой на экране курит, то зрители, особенно дети и подростки, копирую его", - считает член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Алексей Шабашов.

Однако не все эксперты, опрошенные газетой, поддержали эту инициативу. Гендиректор "Мосфильма" режиссер Карен Шахназаров уверен, что кинематограф должен показывать жизнь, а в ней люди курят. Исключили возможность убрать сцены табакокурения и в Гильдии кинорежиссеров, потому как курение часто используется как творческий прием.

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