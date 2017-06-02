Русский язык в Латвии может получить статус регионального

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В Латвии партии намерены придать русскому языку статус регионального. Парламентарии собираются прекратить гонения на нацменьшинства и остановить стремление латвийских властей законодательно ограничить использование русского.

Латвийские партии, представляющие русскоязычный электорат, обратились к парламенту с просьбой придать русскому языку статус регионального. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на сопредседателя партии "Русский союз Латвии" Мирослава Митрофанова.

Инициатива станет ответом на действия латвийских властей, которые стремятся ограничить использование русского языка на законодательном уровне.

Митрофанов отметил, что после муниципальных выборов 4 июня в Латвии партийцы отправят совместное обращение в сейм Латвии и в ЕСПЧ.

"Мы также хотим обратиться за поддержкой к представителям Брюсселя и Германии, которая является гарантом стабильности ЕС. Евросоюз не регулирует использование языков в странах-участниках, но действия латвийских властей полностью противоречат европейской политике многоязычия", - добавил депутат.

В то же время парламент Латвии рассматривает законопроект, запрещающий госслужащим общаться на русском языке во время публичных мероприятий и в социальных сетях.

Согласно официальным данным, более 35% латвийцев используют русский язык в повседневной речи, а четверть населения страны - русские.

Ранее Центр государственного языка Латвии оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова за то, что он использует в общении с населением русский язык.

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