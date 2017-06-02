"ВИМ-Авиа" отменила все чартеры до 15 июня

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Минтранс держит на контроле ситуацию с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", но пока не видит необходимости в отзыве у нее сертификата эксплуатанта. Тем временем перевозчик принял решение отменить все чартерные рейсы до 15 июня, чтобы стабилизировать расписание.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" отменила все чартерные рейсы до 15 июня. Об этом сообщает "Интерфакс". Перевозчик объясняет это решение необходимость минимизировать задержки, возникшие из-за позднего прибытия самолетов с планового обслуживания.

В компании подчеркнули, что все обязательства перед пассажирами, уже перевезенными на российские и зарубежные курорты, будут выполнены.

Ситуацию на контроле держит Минтранс, пишет ТАСС. По словам главы ведомства Максима Соколова, ситуация с задержками рейсов должны исправиться уже на следующей неделе. Он подчеркнул, что в министерстве не видят необходимости в отзыве у "ВИА-Авиа" сертификата эксплуатанта.

Проблемы с перевозками у "ВИМ-Авиа" начались с конца мая. Рейсы авиакомпании задерживались по несколько часов, некоторые отменялись совсем.