Более 50 рейсов отменены или задержаны в московских аэропортах

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В московских аэропортах отменены или задержаны более 50 рейсов. По последним данным, в "Домодедово" не будут выполнены 19 рейсов и еще 22 отложены. В "Шереметьево" задержаны 14 рейсов.

В столичных аэропортах отменены 19 рейсов и еще 36 задержаны. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписание".

Согласно им, по состоянию на 10:20 в аэропорту "Домодедово" отменены 19 рейсов и еще 22 задержаны. В "Шереметьево" отложены 14 рейсов, а в воздушных гаванях "Внуково" и "Жуковский" отмен или задержек рейсов не наблюдается.

Синоптики отметили, что в пятницу в столице ожидается облачная погода и временами дождь. По их прогнозам, температура максимально поднимется до отметки в 10 градусов тепла.