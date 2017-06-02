Число жертв перестрелки на западе Москвы возросло до двух
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Число погибших во время потасовки со стрельбой на западе Москвы увеличилось до двух человек. Сообщается, что они скончались в больнице, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
Московские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух мужчин во время ночной перестрелки на западе столицы.
По версии следствия, в ночь на 2 июня в лесополосе на улице Крылатские холмы произошел вооруженный конфликт между группой мужчин. В результате двое мужчин скончались в больнице от полученных огнестрельных и ножевых ранений, еще трое находятся в тяжелом состоянии.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия". Следователи выясняют обстоятельства и причины конфликта, проводят мероприятия по задержанию преступников, опрашивают свидетелей.
Ранее московская полиция сообщила об одном погибшем и четырех пострадавших.