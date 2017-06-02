Участники ПМЭФ ждут выступления Владимира Путина

Теги: путин Экономика форум

В Санкт-Петербурге в разгаре второй день Международного экономического форума. С утра проходят круглые столы, дискуссии и брифинги. Всего запланировано более 50 мероприятий. Но самое ожидаемое - пленарное заседание с Владимиром Путиным. Президент в своём выступлении затронет вопросы как российской, так и мировой экономики.

Второй день Петербургского международного экономического форума обещает быть не менее, а, возможно, даже и более насыщенным, чем первый. Об этом сообщает "ТВ Центр". Но если вчера мероприятия были рассредоточены по двум площадкам: в "Экспофоруме" на юге северной столицы и в Константиновском дворце в Стрельне, то в пятницу все участники, а это около 12 тысяч человек, в конгрессо-выставочном центре.

Руководители крупнейших нефтегазовых компаний уже провели саммит энергетических компаний. Они обсудили перспективы отрасли в плане устойчивого экономического роста и роль государства в нефтегазовой отрасли.

"Осенью прошлого года Владимир Путин внес важный вклад в достижение договоренностей группы производителей нефти на международном уровне. Это повлияло на улучшение ситуации на рынке", - заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Ориентировочно в час дня стартует панельная дискуссия "Бизнес-диалог Россия-США". Это тоже одной из тех мероприятий, к которому приковано максимум внимания, ведь этот диалог возобновился спустя три года перерыва. В этом году в Санкт-Петербург прибыли представители 144 американских компаний, в том числе, таких гигантов как Boeing, Philip Morris, Chevron. Делегация США - самая многочисленная на форуме, что свидетельствует об увеличении интереса заокеанских партнеров к России. Комментарии участников бизнес-диалога Россия-США выслушает Владимир Путин.

А сразу после этого примерно в два часа дня стартует самое ожидаемое мероприятие Петербургского международного экономического форума, его по праву можно назвать кульминационным. Это пленарное заседание с участием президента России. В своем выступлении глава государства коснется различных аспектов, как мировой экономики, так и российской. Традиционно во время таких речей звучат и политические заявления.

Кроме выступления президента России ожидается, что с речью выступят премьер-министр Индии, федеральный канцлер Австрии и президент Молдавии.

Лилия Акиньшина, Андрей Булычев, Сергей Милеев. "ТВ Центр", Санкт-Петербург.