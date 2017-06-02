Российские банки защитят квантовой криптографией

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Российские ученые представили новый безопасный способ шифрования электронных данных. Квантовый криптограф способен полностью защитить информацию от хакеров. Эффективность технологии продемонстрировали на площадке Международного экономического форума. Проектом уже заинтересовались многие отечественные банки.

Эксперимент по предотвращению хакерской атаки с помощью квантового криптографа был продемонстрирован Газпромбанком и Российским квантовым центром на площадке Петербургского экономического форума. Первая линия с такой защитой уже была запущена между офисами Газпромбанка в Москве, узнал "ТВ Центр".

Обычно злоумышленник перехватывает видеосигнал, который передается от одного компьютера к другому по оптоволоконному кабелю. Традиционную систему защиты передачи данных теоретически можно взломать. Квантовые коммуникации отличаются тем, что сразу замечают любую попытку внедриться в процесс передачи данных. Согласно законам физики, любые изменения даже одного фотона светового потока фиксируются мгновенно.

"Такая технология будет постепенно входить на рынок, начиная с тех сегментов, где гораздо важнее не потерять, чем много передать. Сейчас это может быть финансовый сектор, это может быть оборона", - сказал гендиректор Российского квантового центра Руслан Юнусов.

Отечественные исследования в области такого метода шифрования информации ведутся уже несколько лет. К концу года новые криптографы будут готовы выпускать в промышленных масштабах.

"Такой масштабный проект занимает обычно порядка 3-5 лет. Это же не просто соединить несколько узлов, которые можно сделать в течение года", - продолжил Юнусов.

Построение сети нового типа в России – вопрос времени, говорят разработчики, но ждать придется совсем недолго. Уникальной технологией, впервые так широко заявленной на Петербургском международном форуме, уже заинтересовались крупнейшие российские банки.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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