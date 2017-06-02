МЧС наградит подростка, спасшего тонувшую в Иртыше семью

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В Омске 16-летний подросток вытащил из ледяной воды трех утопающих. Александр Ергин не раздумывая бросился в реку на помощь двум девочкам и их отцу. Мужчина не мог самостоятельно вытащить детей и уже начал терять силы.

Детские крики, суматоха на набережной — из холодной воды Иртыша уже почти 10 минут пытается выбраться мужчина со своими дочерьми пяти и шести лет. Одну из них, превозмогая усталость, он едва удерживает на плаву. Вторую помогает вытащить на берег 16-летний подросток Александр Ергин, передает "ТВ Центр".

Но операция по спасению еще не закончена. В воде остается отец семейства со своей старшей дочерью. Александр снова бросается в реку. Теперь, вспоминая эти события, говорит, что на призыв о помощи откликнулся не раздумывая.

"Подбегает женщина к дороге, тормозит машину, кричит: помогите, у меня ребенок в воде тонет. Побежали смотреть, может чем-то помочь. Вижу, что ребенок начинает тонуть, начал раздеваться и прыгать в воду.

На крики о помощи сбежались и другие автомобилисты. Тросами они пытались вытащить утопающих на берег. Но сил одновременно удерживать двух девочек на мощном течении, и еще правильно их обвязать, у отца уже не было.

"Меня попросили залезть еще раз. Я залез еще раз в воду. Схватил девочку. То есть отец держал девочку, я держал девочку. Начали поднимать, уже почти вытащили, а отец не удержался. То есть уже руки не держали. Все, и отец опять упал в воду.

Старшую сестру удалось вытащить. Но обессиливший мужчина еще несколько минут не мог ухватиться за трос.

Утопающего с трудом удалось вытащить на берег. Вячеслав Карпюк теперь вспоминает, что отвлекся от дочерей буквально на несколько секунд. Этого хватило, чтобы сестры успели залезть на ограждение.

"Я им не разрешал. Но меня рядом не было. Они забыли, наверное, или просто не послушались. Они спустились туда. Не знаю, баловались или что-то случилось, поскользнулись. Одна начала падать, другую зацепила, и обе оказались в холодной воде", - рассказывает мужчина.

На смелый поступок 16-летнего Александра Ергина обратили внимание в правоохранительных органах и МЧС. Полицейские называют юношу настоящим героем. Спасатели пообещали представить его к награде.

Спасенные Маша и Милана уже выписаны из больницы. Теперь ждут знакомства со своим героем.

"Они мало что понимали, они и не видели, что происходит, кто их хватал. Они были очень испуганы. Я им сегодня уже рассказывал, кто их спас. Сказал, что мы в гости обязательно Сашу позовем. Они хотят познакомиться с ним, пообщаться, поблагодарить лично", - говорит отец девочек.

Сам Саша признается, что немного чувствует себя героем. Впрочем, после такого поступка ему вряд ли можно в этом отказать.

Александр Огородников, Александр Пасечник. "ТВ Центр".