В офисе московского ХК "Динамо" прошел обыск

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В офисе московского клуба Континентальной хоккейной лиги "Динамо" провели обыск. Мероприятие проводились в рамках проверки по письму зампредседателя правления общества "Динамо" Сергея Федорова. По имеющейся у него информации, один из сотрудников занимался хищением средств от аренды льда.

Сотрудники МВД 1 июня провели обыск в офисе московского клуба Континентальной хоккейной лиги "Динамо". Они осуществили выемку бухгалтерской документации, передает ТАСС.

Следственные действия проводились в рамках проверки по письму зампредседателя правления ЦС ВФСО "Динамо" Сергея Федорова. В своем письме на имя главы МВД он указал, что, по имеющейся у него информации, один из сотрудников базы занимался хищением средств от аренды льда.

"Между хоккейным клубом "Динамо" и одноименным обществом отношения сейчас достаточно напряженные и подобные письма на имя министра МВД от зампреда правления общества иначе как средством давления считать нельзя", - говорится в заявлении на сайте команды.

Ранее председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский обвинил в неэффективном и неграмотном управлении генерального директора хоккейного клуба Андрея Сафронова, из-за которого, по его словам, у клуба возник долг в два миллиарда рублей.

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