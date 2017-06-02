Около 300 тысяч верующих поклонились мощам Николая Чудотворца

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Мощам Николая Чудотворца в столичном Храме Христа Спасителя поклонились около 300 тысяч человек. По словам замруководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей, в целом все проходит без инцидентов.

Почти 300 тысяч человек пришли поклониться мощам Николая Чудотворца в Храм Христа Спасителя в столице. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Константина Блаженова.

"С учетом вчерашнего дня поклониться мощам за все время пребывания их в Москве пришли без малого 300 тысяч человек. Все проходит без инцидентов, за медицинской помощью обращается меньше одной десятой процента", - сказал Блаженов.

Мощи Святого Николая Чудотворца были доставлены в Россию из Италии впервые за 930 лет. Они будут доступны для поклонения в Храме Христа Спасителя до 12 июля. Затем их перевезут в Санкт-Петербург.