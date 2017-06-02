Реновация не затронет объекты исторического наследия Москвы

Теги: Москва жилье хрущевки

Объекты культурного наследия и архитектурные комплексы эпохи конструктивизма не попадут в перечь домов по программе реновации. Об этом заявили в московском Департаменте культурного наследия.

Дома, являющиеся объектами культурного наследия и представляющие историко-культурную ценность, не вошли в программу реновации. Об этом сообщил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Ни один из домов, являющихся объектом культурного наследия, а также крупные архитектурные комплексы эпохи конструктивизма и иные здания, представляющие историко-культурную ценность, не вошли в столичную программу реновации. Более того, если в программу реновации вошли здания, находящиеся на территории охранных зон, то работы по ним будут вестись исключительно в рамках регенерации исторической среды или в рамках благоустройства территории", - сказал он.

Говоря о списке "Архнадзора", Емельянов отметил, что подавляющее большинство включенных в него зданий представляют собой дома типовой малоэтажной жилой застройки 30-х – 50-х годов, "которыми в свое время массово застраивались города нашей страны", а также рядовые объекты, не представляющие историко-культурной ценности и не играющие важной градоформирующей роли.

Накануне движение опубликовало список из примерно 320 домов, включенных в программу реновации, но не являющихся типовыми "хрущевками".

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