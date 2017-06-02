В Сибири площадь лесных пожаров удвоилась за сутки

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Площадь лесных пожаров в Сибири за минувшие сутки выросла более чем в два раза. На текущий момент в СФО горит почти 30 тысяч гектаров леса. В трех регионах введен режим чрезвычайной ситуации.

В Сибирском федеральном округе площадь лесных пожаров удвоилась за сутки, на текущий момент горит до 29,5 тысячи гектаров леса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Авиалесохрану.

Большая часть леса, уничтоженного огнем, приходится на Иркутскую область. Там площадь пожара увеличилась с 5,4 тысячи до 19 тысяч гектаров. В Забайкалье территория, охваченная стихией, выросла с 5,1 тысячи гектаров до 7,6 тысячи гектаров, в Туве – с 1,6 до 2,5 тысячи. В Бурятии горит 130 гектаров. В Магаданской области, Якутии и Хабаровском крае пожаром охвачено около 560 гектаров леса.

По данным Авиалесохраны, в места стихи направлено 119 авиапожарных нарядов. В 90% случаев источник возгорания – человеческая халатность.

Ранее МЧС ввело режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области, Туве и Забайкальском крае.

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