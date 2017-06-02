Робот Пушкин прочитает москвичам стихи в Сокольниках

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В парке "Сокольники" москвичи смогут познакомиться с роботом Пушкиным, который прочитает около 600 стихотворений классика. Послушать произведения можно будет 11 и 12 июня с 12:00 до 18:00 рядом с эстрадой "Ротонда".

В столичном парке "Сокольники" в июне пройдет Московский фестиваль современной литературы, где люди смогут познакомиться с роботом Пушкиным, который прочитает около 600 стихотворений классика. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

"Пушкин принадлежит к разряду так называемых антропоморфных, или человекообразных, роботов. У него 16 мимических мышц, которые двигаются благодаря специальным моторам, поэтому робот может демонстрировать различные эмоции, открывать рот и читать стихи", - отметили в пресс-службе "Робостанции".

Посетители фестиваля смогут послушать стихотворения классика 11 и 12 июня с 12:00 до 18:00 рядом с эстрадой "Ротонда", которая находится недалеко от главного входа в парк. Кроме того, робот Пушкин будет читать и масштабные произведения. В частности, поэму "Руслан и Людмила" и роман в стихах "Евгений Онегин".