Собянин: московский бизнес устоит в любых кризисах

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Москва заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в различных регионах России. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, московский бизнес крепко стоит на ногах и устоит в любых кризисах.

Бизнес Москвы крепко стоит на ногах и устоит в условиях любых кризисов. Об этом заявил Сергей Собянин на презентации Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России в Санкт-Петербурге.

В этом году Москва заняла третье место в рейтинге Агентства стратегических инициатив, передает ТАСС.

"В Москве определяется инвестиционный рейтинг бизнеса для всей страны. В Москве за все годы кризиса ни на один процент не уменьшились инвестиции в основной капитал, за последние три года также фиксируем рост экспорта, поступлений в бюджет", - сказал мэр.

Он назвал удвоение объемов распределения государственного заказа среди малого бизнеса и взрывной рост технопарков среди факторов, которые способствовали повышению инвестиционной привлекательности столичного региона. Кроме того, прошедший год и начало нынешнего ознаменовались "революционным решением в области строительства".

"Застройка промышленных территорий, никогда в Москве таких решений не принималось", - заметил Собянин.